Одобрены заявки трех человек на участие в выборах президента Сирии
11:50 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления трех граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, проведение которых намечено на 26 мая нынешнего года. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство САНА.
Как объявил глава ВКС, "приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам". Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.
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