0
0
134
НОВОСТИ

Одобрены заявки трех человек на участие в выборах президента Сирии

11:50 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший конституционный суд (ВКС) Сирии одобрил представления трех граждан, подавших заявления на участие кандидатами в президентских выборах, проведение которых намечено на 26 мая нынешнего года. Об этом в понедельник сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Как объявил глава ВКС, "приняты заявления на участие кандидатами в президенты на всеобщих выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам". Он добавил, что заявки приняты от граждан Абдуллы Абдуллы, Махмуда Мараи и действующего главы государства Башара Асада.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:55 03.05.2021
Уже в мае, вероятно, в Европу будут пускать привитых от COVID-19 туристов
0
31
11:17 03.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 3 мая, 2021
0
213
10:10 03.05.2021
Одна из китайских атомных субмарин может нести ракеты дальностью до 10 тыс км - СМИ
0
281
09:50 03.05.2021
От COVID-19 в мире умерло около 3,2 млн человек - Университет Дж. Хопкинса
0
277
09:30 03.05.2021
Спецтюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта - Госдеп США
0
279
09:25 03.05.2021
Тепло и дождливо будет в Москве 3 мая
0
263
09:20 03.05.2021
Маас: Журналистика - не преступление, эта работа не должна быть угрозой для жизни
0
303
09:00 03.05.2021
Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ
0
274
20:30 02.05.2021
Антитела к трем видам штамма коронавируса вырабатываются после вакцины "Эпиваккорона"
0
910
20:20 02.05.2021
Премьер Чехии обсудил действия РФ с главой госдепа США
0
962

Возврат к списку