Уже в мае, вероятно, в Европу будут пускать привитых от COVID-19 туристов
12:55 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекомендации Европейской комиссии (ЕК) о допуске на территорию Евросоюза туристов, прошедших вакцинацию от ковида, могут вступить в силу уже в мае, после одобрения Советом ЕС. Об этом сообщил ТАСС источник в Брюсселе.
"Опубликованные в понедельник рекомендации Еврокомиссии могут вступить в силу уже в мае, если их утверждение в Совете ЕС пройдет без затруднений", - отметил он.
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