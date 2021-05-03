Составлен список поручений по реализации послания президента. Путин ждет предложений по финансированию
13:21 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад - до 1 июня 2021 года, далее - один раз в квартал", - говорится в одном из пунктов списка. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее - раз в квартал.
НОВОСТИ
- 10:10 03.05.2021
- Одна из китайских атомных субмарин может нести ракеты дальностью до 10 тыс км - СМИ
- 09:00 03.05.2021
- Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ
- 15:20 02.05.2021
- До 2022 года в Ленинградской области модернизируют полигоны общевойсковой армии Западного военного округа
- 20:24 29.04.2021
- Сергей Шойгу вручил премию «Армеец года» по случаю 98-летия ЦСКА
- 18:30 29.04.2021
- НАТО приступила к выводу войск из Афганистана - СМИ
- 18:20 29.04.2021
- Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе
- 17:40 29.04.2021
- Первый полк С-400 поступит в Индию к концу года - посол в РФ
- 21:10 28.04.2021
- Судан приостановил соглашение с Россией о создании военно-морской базы
- 16:32 28.04.2021
- Иностранным военным атташе показали боевые возможности ЗРК С-400 под Астраханью
- 11:00 28.04.2021
- Атомный подводный ракетоносец "Екатеринбург" выведут из состава флота в 2022 г. - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать