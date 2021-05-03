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НОВОСТИ

Составлен список поручений по реализации послания президента. Путин ждет предложений по финансированию

13:21 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад - до 1 июня 2021 года, далее - один раз в квартал", - говорится в одном из пунктов списка. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее - раз в квартал.

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