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Разминку девушек на фоне мечети «Кул-Шариф» осудил заместитель муфтия Татарстана

13:40 03.05.2021

Видео с упражнением возмутило религиозных жителей города, которые сочли ролик провокационным и неэтичным, пишет издание "Подъем".

Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин заявил изданию, что такие действия неприемлемы. «Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство, что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы. Это избитый сюжет, уже много раз осуждали, я не думаю, что для них это нечто новое. Они, зная отношение со стороны мусульманского сообщества, делают это».

Между тем, автор ролика пояснила «Подъёму», что на видео сняты участницы Казанского марафона, которые таким способом разминаются перед бегом. Фон, по её словам, был выбран случайно.

«Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети».


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