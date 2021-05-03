Власти Москвы не собираются возвращаться к обсуждению установки памятника на Лубянке
15:02 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичные власти не намерены возвращаться к обсуждениям установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
"Нет, не возобновятся [обсуждения]", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возобновлении обсуждений установки памятника на Лубянской площади.
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