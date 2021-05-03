Власти Москвы не собираются возвращаться к обсуждению установки памятника на Лубянке

15:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные власти не намерены возвращаться к обсуждениям установки памятника на Лубянской площади. Об этом сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Нет, не возобновятся [обсуждения]", - сказал Немерюк в эфире программы "Слухай Эхо" на YouTube-канале радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о возобновлении обсуждений установки памятника на Лубянской площади.