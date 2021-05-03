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НОВОСТИ

Вакцинированным туристам в ЕС придется все равно отбывать карантин

14:45 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Евросоюза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов", - заявил он.

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