Вакцинированным туристам в ЕС придется все равно отбывать карантин
14:45 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложение Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным иностранным туристам не исключает для государств Евросоюза возможности требовать от них выполнения санитарных мер, включая карантин и ПЦР-тест. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.
"Наше предложение предусматривает возможность въезда в ЕС, однако оно не предписывает странам ЕС освобождать этих людей от действующих эпидемиологических мер, в частности, карантина или ПЦР-тестов", - заявил он.
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