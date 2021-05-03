Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году
15:57 03.05.2021
Первая российская пилотируемая экспедиция на Луну может быть организована примерно в 2030 году, полагает бывший летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко, по словам которого, сейчас для миссии уже готовится экипаж.
"В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы", - заявил Романенко.
Как отмечает депутат, когда-то на Земле закончатся все ресурсы. "Поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание", считает Романенко.
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