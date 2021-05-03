0
0
25
НОВОСТИ

Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году

15:57 03.05.2021

Первая российская пилотируемая экспедиция на Луну может быть организована примерно в 2030 году, полагает бывший летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко, по словам которого, сейчас для миссии уже готовится экипаж.

"В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы", - заявил Романенко.

Как отмечает депутат, когда-то на Земле закончатся все ресурсы. "Поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание", считает Романенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:01 03.05.2021
Ученый Мажуга рассказал о последствиях отказа от бензиновых автомобилей в РФ
0
5
15:02 03.05.2021
Власти Москвы не собираются возвращаться к обсуждению установки памятника на Лубянке
0
133
14:45 03.05.2021
Вакцинированным туристам в ЕС придется все равно отбывать карантин
0
135
14:00 03.05.2021
Парламент Армении воздержался от избрания Пашиняна премьер-министром
0
229
13:40 03.05.2021
Разминку девушек на фоне мечети «Кул-Шариф» осудил заместитель муфтия Татарстана
0
240
13:21 03.05.2021
Составлен список поручений по реализации послания президента. Путин ждет предложений по финансированию
0
270
12:55 03.05.2021
Уже в мае, вероятно, в Европу будут пускать привитых от COVID-19 туристов
0
295
11:50 03.05.2021
Одобрены заявки трех человек на участие в выборах президента Сирии
0
332
11:17 03.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 3 мая, 2021
0
391
10:10 03.05.2021
Одна из китайских атомных субмарин может нести ракеты дальностью до 10 тыс км - СМИ
0
424

Возврат к списку