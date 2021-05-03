Ученый Мажуга рассказал о последствиях отказа от бензиновых автомобилей в РФ

16:01

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Уменьшение количества автомобилей с двигателем внутреннего сгорания даст возможность сократить загрязнение воздуха в РФ на 45%. Однако промпредприятиям необходимо решить вопрос безопасной утилизации водородных двигателей и аккумуляторов, уверен доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

«Если в России около 100% транспорта работает на двигателе внутреннего сгорания, выхлопные газы которых ответственны за 90% всех загрязнений воздуха, то двойное сокращение их доли пропорционально снизит уровень загрязнения воздуха», - считает химик.

По его словам, чтобы предприятия России смогли наладить производство экологичного транспорта с 2030 года, властях нужно помочь компаниям, предоставляя им налоговые льготы.