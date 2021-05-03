Знаменитый фестиваль пива "Октоберфест" снова не состоится
16:35 03.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Знаменитый фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью в Мюнхене, второй год подряд не состоится из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, решение об отмене фестиваля в этом году принято во время совещания региональных властей, в котором приняли участие в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Последний ранее выражал сомнение в проведении "Октоберфеста".
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