Знаменитый фестиваль пива "Октоберфест" снова не состоится

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью в Мюнхене, второй год подряд не состоится из-за борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, решение об отмене фестиваля в этом году принято во время совещания региональных властей, в котором приняли участие в том числе премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Последний ранее выражал сомнение в проведении "Октоберфеста".