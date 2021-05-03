Достичь в США коллективного иммунитета к COVID-19 вряд ли получится - NYT

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества вариантов инфекции и высокой доли нежелающих вакцинироваться. Об этом сообщает в понедельник газета "Нью- Йорк таймс", ссылаясь на оценки экспертов.

Издание со ссылкой на свои подсчеты отмечает, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, указывает газета, для формирования коллективного иммунитета к британскому варианту коронавируса требуется наличие антител у 80% населения.