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Анатолий Вассерман провел первую экскурсию в рамках проекта «Исторические прогулки» по воинскому мемориалу

18:57 03.05.2021

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Известный участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман организовал 3 мая первую экскурсию по воинскому мемориалу на Преображенском кладбище в рамках проекта «Исторические прогулки». В экскурсии участвовали слушатели Академии Вассермана.

«На Преображенском кладбище находится самый крупный военный мемориал, - рассказал аналитик. - Здесь похоронены 10 678 человек. В основном это солдаты и офицеры, погибшие при обороне Москвы и скончавшиеся в городских госпиталях от ран с 1941 по 1948 год. Многие умерли уже после войны от тяжелых ранений. Среди похороненных 47 неизвестных солдат: скорее всего, они попадали в госпиталя без сознания или с тяжелыми контузиями, и идентифицировать их личности не удалось».

По словам Вассермана, первый Вечный огонь в Москве был зажжен не на Могиле неизвестного солдата у Кремля, а как раз на Преображенском кладбище. Экскурсия закончилась у могилы знаменитого актера Алексея Баталова на центральной аллее кладбища.

Подобные экскурссии для слушателей академии Вассермана будут проходить с мая по сентябрь в разных районах Москвы.

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