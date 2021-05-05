Президентский летный отряд пополнят шесть отечественных воздушных машин
10:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ждем пополнения нашего авиапарка двумя новыми воздушными судами специального назначения Ил-96-300 и тремя Ту-214 в пассажирском исполнении. Также ждем поступления двух новых вертолетов Ми-38", - сказал Терещенко. По его словам, программа поставки новой техники сверстана до 2030 года.
Генеральный директор отметил, что никаких специальных требований к воздушным судам для СЛО не предъявляется. "Требования общие для всей гражданской авиации. Это обычные серийные машины, просто с некоторыми дополнениями", - пояснил он.
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