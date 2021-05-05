Президентский летный отряд пополнят шесть отечественных воздушных машин

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный летный отряд (СЛО) "Россия", обеспечивающий авиаперевозки высшего руководства страны, в ближайшее время ждет поставки новых отечественных самолетов и вертолетов. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор СЛО Константин Терещенко.



"Ждем пополнения нашего авиапарка двумя новыми воздушными судами специального назначения Ил-96-300 и тремя Ту-214 в пассажирском исполнении. Также ждем поступления двух новых вертолетов Ми-38", - сказал Терещенко. По его словам, программа поставки новой техники сверстана до 2030 года.



Генеральный директор отметил, что никаких специальных требований к воздушным судам для СЛО не предъявляется. "Требования общие для всей гражданской авиации. Это обычные серийные машины, просто с некоторыми дополнениями", - пояснил он.



