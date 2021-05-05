За неудаление запрещенного контента Twitter, Google и Facebook грозят новые крупные штрафы
11:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов", - сказали в суде, отметив, что по каждому протоколу компаниям грозит до 4 млн рублей штрафа. Дата рассмотрения пока не назначена.
В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Компания уже подала жалобы на эти решения. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. В отношении них решения суда будут приняты позднее. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok.
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