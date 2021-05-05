После двух заражений коронавирусом делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Индии, участвующая в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении правительства Великобритании.



Отмечается, что уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на коронавирус предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.



Как указал во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в своем "Твиттере", в свете выявления двух случаев заражения коронавирусом члены индийской делегации планируют дистанционно принять участие в запланированном на среду пленарном заседании "семерки".



