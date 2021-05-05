Украинская оппозиция призывает Киев к диалогу с Донбассом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) призвала руководство Украины предотвратить эскалацию конфликта на востоке страны, проведя переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.



"Сегодня главная задача власти и всех ответственных политических сил - предотвратить эскалацию конфликта на востоке страны, снизить напряженность на линии разграничения, восстановить устойчивое перемирие. А для этого власть должна вести переговоры со всеми сторонами конфликта", - цитирует политика пресс-служба ОПЗЖ.



При этом, по его словам, перемирие "станет базой для дальнейшего политического урегулирования конфликта". "Это возможно, если будет политическая воля официального Киева. Выполнение Минских соглашений, прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, в том числе с представителями неконтролируемых территорий как подписантами минских договоренностей, даст возможность восстановить мир в стране", - подчеркнул Бойко.



Он особо отметил, что ОПЗЖ готова помочь власти реализовать конструктивные шаги для прекращения конфликта. "Мы призываем отказаться от заявлений, разрушающих переговорный процесс <...>. Украинцы ждут мира и восстановления единства страны", - добавил сопредседатель ОПЗЖ. Партия неоднократно призывала руководство Украины к переговорам с представителями республик Донбасса. Ранее лидеры Донецкой и Луганской народных республик заявили о готовности встретиться с президентом Украины в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе.



