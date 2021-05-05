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В Италии во время чемпионата Европы болельщиков готовы привиты от коронавируса на стадионах

13:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибывшие в Рим на три запланированных мачта чемпионата Европы, первый из которых состоится 11 июня, могут быть привиты от коронавируса прямо на стадионах. Как сообщил корр. ТАСС в среду министр по вопросам здравоохранения регионального правительства области Лацио Алессио Д’Амато, вводиться могут вакцины от Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон").

"Мы рассматриваем возможность осуществления иммунизации вакциной Johnson & Johnson, которая требует только одной инъекции", - сказал Д’Амато.


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