В Италии во время чемпионата Европы болельщиков готовы привиты от коронавируса на стадионах
13:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассматриваем возможность осуществления иммунизации вакциной Johnson & Johnson, которая требует только одной инъекции", - сказал Д’Амато.
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