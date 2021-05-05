За сутки в Сирию вернулись из Ливана 276 беженцев
13:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 276 беженцев (женщин - 83, детей - 141). Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 662 759 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 297 168 сирийцев из 15 стран мира", в том числе из Европы. Развернуты 13 пунктов пропуска: пять на сирийско- ливанской и один на сирийско-иорданской границах, еще пять внутри страны и по одному в порту и аэропорту.
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