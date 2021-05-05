За сутки в Сирию вернулись из Ливана 276 беженцев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункты пропуска на границе Сирии с Ливаном за сутки прошли 276 беженцев, всего после начала работы российского межведомственного координационного штаба в страну с территории других государств вернулись более 662 тыс. человек. Об этом в среду сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).



"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 276 беженцев (женщин - 83, детей - 141). Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 662 759 человек", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 297 168 сирийцев из 15 стран мира", в том числе из Европы. Развернуты 13 пунктов пропуска: пять на сирийско- ливанской и один на сирийско-иорданской границах, еще пять внутри страны и по одному в порту и аэропорту.



