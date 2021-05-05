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НОВОСТИ

Анатолий Вассерман поздравил ветерана войны из ВАО с грядущим Днем Победы

13:20 05.05.2021

Известный участник интеллектуальных состязаний Анатолий Вассерман поздравил ветерана Татьяну Кузнецову, с наступающим Днем Победы. Аналитик подарил ей цветы, гостиницы и свою книгу «Чем капитализм хуже социализма». «Очень рад, что мне представилась возможность поздравить вас с наступающим праздником - 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Горд, что есть такие люди, как вы. Мы благодарны вам всем за мирное небо, отвагу, героизм и мужество», - отметил Вассерман. По его словам, День Победы – один из наиболее важных праздников для многих поколений россиян.

Встречу с ветераном проводили в домашней обстановке, соблюдая необходимые меры предосторожности, связанных с пандемией.

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