Для лауреатам престижных премий упростили въезд в Великобританию
14:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, этот шаг является частью изменений в иммиграционной системе, направленных на привлечение в Соединенное Королевство "лучших и талантливейших" людей со всего мира.
Победители премий "Оскар", "Грэмми", "Тони", а также лауреаты Нобелевской премии и BRIT Awards ("Брит эвордс") станут одними из тех, кто сможет получить визу для жизни и работы в Великобритании по упрощенной программе. Также этим правом смогут воспользоваться лица, получившие некоторые премии в области танца, моды, архитектуры и социальных наук.
"Лауреаты этих премий достигли вершины своей карьеры и могут многое предложить Великобритании. Привлечение лучших и ярчайших специалистов на основе навыков и таланта, которыми они обладают, а не того, откуда они приехали, - это именно то, для чего была разработана наша новая иммиграционная система, основанная на баллах", - отметила глава МВД Великобритании Прити Пател.
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