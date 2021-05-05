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Поток туристов на майские праздники в Китае увеличилось в годовом исчислении на 119%

15:20 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан Китая, совершивших путешествия по стране с 1 по 5 мая в период общенациональных выходных по случаю Дня труда, увеличилось в годовом исчислении на 119% и превысило 230 млн человек. Об этом сообщило в среду Министерство культуры и туризма КНР.

Согласно данным, опубликованным на странице ведомства в социальной сети WeChat ("Вичат"), доход туристической отрасли за соответствующий период вырос на 138%, составив 113,2 млрд юаней (25,3 млрд долларов по текущему курсу).

Как уточняется в распространенном заявлении, пассажиропоток в Китае за праздники оказался даже немного выше уровня, существовавшего перед пандемией. Однако доходы сферы туризма восстановились лишь на 77% по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года.

По оценке министерства, по итогам завершающихся праздников китайские туристы в целом оказались довольны путешествиями по стране: показатель, свидетельствующий о степени удовлетворенности граждан поездками, составил 84,8 балла из 100.

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