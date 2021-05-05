0
0
137
НОВОСТИ

За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО

17:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Земля в настоящее время испытывает наиболее серьезные с 2017 года трудности с обеспечением продовольственной безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном докладе Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в рамках Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами.

Согласно документу, в 2020 году с наиболее острыми проблемами в области продовольственной безопасности ("кризисными и более тяжелыми ситуациями") столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах и территориях. Это почти на 20 млн больше, чем в 2019 году и самый высокий показатель с начала публикации таких докладов в 2017 году. Практически до полного истощения из-за нехватки еды дошли 15,8 млн детей младше пяти лет, еще у 75,2 млн появились задержки роста.

В докладе также отмечается, что в прошлом году 133 тыс. человек в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене столкнулись с "катастрофической" ситуацией с продовольственной безопасностью, поэтому потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели людей и потери их средств к существованию. Еще не менее 28 млн человек в 2020 году находились в условиях "чрезвычайной ситуации" (т. е. оказались буквально в шаге от полного истощения) в 38 странах и территориях, где благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.

По данным доклада, более половины населения в Сирии, Южном Судане и Центрально-Африканской Республике (60%, 55% и 51% соответственно) в прошлом году столкнулись с "кризисными и более тяжелыми ситуациями" в сфере продовольственной безопасности. Кроме того, согласно документу, 38% беженцев и просителей убежища в мире (11,59 млн из 30,5 млн) являются выходцами из Сирии, Афганистана и Южного Судана - стран, испытывающих серьезные трудности в области обеспечения себя продовольствием.

Авторы доклада также предполагают, что в 2021 году с "кризисными и более тяжелыми ситуациями" в области продовольственной безопасности столкнутся не менее 142 млн человек, а с их "катастрофическими" последствиями - 155 тысяч в Южном Судане и Йемене. В качестве способа решения продовольственной проблемы авторы предлагают комплексный подход, предусматривающий сотрудничество всех заинтересованных сторон на глобальном, региональном и национальном уровнях.

В марте этого года ФАО и ВПП в своем докладе утверждали, что более 20 странам мира грозит острая нехватка продовольствия и требуется незамедлительная масштабная помощь. В числе этих государств и территорий находятся вышеупомянутые Йемен и Южный Судан, а также северные районы Нигерии, где отдельные жители "рискуют оказаться или уже оказались на грани голодной смерти".



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:35 05.05.2021
В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
0
18
18:25 05.05.2021
На а борьбу с новым коронавирусом Япония выделит Индии $50,3 млн
0
44
18:10 05.05.2021
Подмосковные ветераны смогут воспользоваться бесплатным такси
0
58
17:20 05.05.2021
На фоне пандемии вновь отменен в Швейцарии военно-музыкальный фестиваль Basel Tattoo
0
138
16:40 05.05.2021
США остаются важнейшим, естественным и незаменимым партнером Европа - Меркель
0
184
16:30 05.05.2021
С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз
0
175
15:30 05.05.2021
Уже в 2021 году в Берлине начнет работу аналитический центр по борьбе с эпидемиями - Меркель
0
254
15:20 05.05.2021
Поток туристов на майские праздники в Китае увеличился в годовом исчислении на 119%
0
237
14:35 05.05.2021
Акции «Роснефти» снова показывают рост
0
284
14:20 05.05.2021
В Берлине открылась выставка фотографий Евгения Халдея
0
279

Возврат к списку