За последние 5 лет мир испытывает самые тяжелые проблемы с продовольственной безопасностью - ФАО

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Земля в настоящее время испытывает наиболее серьезные с 2017 года трудности с обеспечением продовольственной безопасности. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном докладе Евросоюза, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в рамках Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами.



Согласно документу, в 2020 году с наиболее острыми проблемами в области продовольственной безопасности ("кризисными и более тяжелыми ситуациями") столкнулись не менее 155 млн человек в 55 странах и территориях. Это почти на 20 млн больше, чем в 2019 году и самый высокий показатель с начала публикации таких докладов в 2017 году. Практически до полного истощения из-за нехватки еды дошли 15,8 млн детей младше пяти лет, еще у 75,2 млн появились задержки роста.



В докладе также отмечается, что в прошлом году 133 тыс. человек в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене столкнулись с "катастрофической" ситуацией с продовольственной безопасностью, поэтому потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели людей и потери их средств к существованию. Еще не менее 28 млн человек в 2020 году находились в условиях "чрезвычайной ситуации" (т. е. оказались буквально в шаге от полного истощения) в 38 странах и территориях, где благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.



По данным доклада, более половины населения в Сирии, Южном Судане и Центрально-Африканской Республике (60%, 55% и 51% соответственно) в прошлом году столкнулись с "кризисными и более тяжелыми ситуациями" в сфере продовольственной безопасности. Кроме того, согласно документу, 38% беженцев и просителей убежища в мире (11,59 млн из 30,5 млн) являются выходцами из Сирии, Афганистана и Южного Судана - стран, испытывающих серьезные трудности в области обеспечения себя продовольствием.



Авторы доклада также предполагают, что в 2021 году с "кризисными и более тяжелыми ситуациями" в области продовольственной безопасности столкнутся не менее 142 млн человек, а с их "катастрофическими" последствиями - 155 тысяч в Южном Судане и Йемене. В качестве способа решения продовольственной проблемы авторы предлагают комплексный подход, предусматривающий сотрудничество всех заинтересованных сторон на глобальном, региональном и национальном уровнях.



В марте этого года ФАО и ВПП в своем докладе утверждали, что более 20 странам мира грозит острая нехватка продовольствия и требуется незамедлительная масштабная помощь. В числе этих государств и территорий находятся вышеупомянутые Йемен и Южный Судан, а также северные районы Нигерии, где отдельные жители "рискуют оказаться или уже оказались на грани голодной смерти".







