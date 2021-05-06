Блинкен и Нуланд прилетели в Киев

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило в среду издание "Страна". Целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву.

Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. В России дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции. По информации американского внешнеполитического ведомства, в поездке госсекретаря также сопровождает исполняющий обязанности его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Основные мероприятия в рамках визита Блинкена запланированы на четверг. Утро 6 мая, как пишут украинские СМИ, госсекретарь начнет с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего проведет встречу с премьер- министром страны Денисом Шмыгалем. Затем у него запланирована встреча с Зеленским, по результатам которой, согласно информации офиса украинского лидера, состоится совместная пресс-конференция.