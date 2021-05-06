Блинкен и Нуланд прилетели в Киев
09:00 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило в среду издание "Страна". Целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву.
Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. В России дипломат внесена в черный список, составленный Москвой в ответ на американские санкции. По информации американского внешнеполитического ведомства, в поездке госсекретаря также сопровождает исполняющий обязанности его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Основные мероприятия в рамках визита Блинкена запланированы на четверг. Утро 6 мая, как пишут украинские СМИ, госсекретарь начнет с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего проведет встречу с премьер- министром страны Денисом Шмыгалем. Затем у него запланирована встреча с Зеленским, по результатам которой, согласно информации офиса украинского лидера, состоится совместная пресс-конференция.
НОВОСТИ
- 09:45 06.05.2021
- Самолет-разведчик ВВС США был замечен над Чукотским морем
- 09:37 06.05.2021
- С начала года из ячеек российских банков было похищено около 600 млн руб - СМИ
- 09:20 06.05.2021
- Прототип марсианского корабля Илона Маска Starship успешно прошел испытание посадки
- 22:04 05.05.2021
- Светлана Разворотнева поздравила ветерана-долгожительницу с Днем Победы
- 20:30 05.05.2021
- Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили в центре Софии
- 20:20 05.05.2021
- В день 200-летия смерти Наполеона в Париже состоялась памятная церемония
- 20:10 05.05.2021
- Накануне Дня Победы ветеран войны из Таджикистана получил гражданство РФ
- 19:20 05.05.2021
- Меры по поддержке экономики могут спровоцировать в США рост инфляции
- 19:10 05.05.2021
- Для операций ВС США Черное море является ключевым - генерал
- 18:35 05.05.2021
- В Багдаде провели несколько раундов ирано-саудовских переговоров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать