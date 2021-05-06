Прототип марсианского корабля Илона Маска Starship успешно прошел испытание посадки

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний. Трансляция запуска велась на видеохостинге YouTube.

Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Предыдущий испытательный полет прототипа Starship состоялся 30 марта, аппарат разбился при посадке. В начале марта SpaceX удалось посадить Starship, однако он взорвался спустя несколько минут.