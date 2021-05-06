С начала года из ячеек российских банков было похищено около 600 млн руб - СМИ

09:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные с начала года похитили из банковских ячеек в Москве почти 600 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"С февраля текущего года в полицию стали регулярно поступать заявления о кражах из депозитариев банков в разных районах столицы. Всего за это время неизвестные похитили имущество на сумму порядка 600 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Среди похищенного деньги в национальной и иностранной валютах, ювелирные украшения, монеты. "Как правило, на месте преступления злоумышленники не оставляют следов взлома. Они подбирают ключи, вскрывают банковские ячейки и забирают оттуда сбережения", - добавил источник.