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НОВОСТИ

Самолет-разведчик ВВС США был замечен над Чукотским морем

09:45 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Чукотского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Российской Федерации.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота, - говорится в сообщении. - Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря".

В центре отметили, что после разворота RC-135 от границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

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