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НОВОСТИ

Крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. началась в Эстонии

10:20 06.05.2021 Источник: Интерфакс

Учения Defender Europe начались в среду вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня, в четверг вечером состоится высадка американских десантников на аэродром Нурмси, сообщили BNS в пресс-службе генштаба Сил обороны Эстонии.

В крупнейшей в истории Эстонии высадке примут участие сотни парашютистов, с самолетов десантируют снаряжение и тяжелую технику, а сама операция может занять два или три часа.

Defender Europe - крупнейшая серия учений армии США в Европе за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран. В Эстонии защита страны в условиях кризиса будет отрабатываться в рамках учений "Swift Response" (Быстрый ответ).

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