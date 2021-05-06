По возможной встрече Путина и Байдена по-прежнему рассказать не о чем - Песков

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.

"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.