По возможной встрече Путина и Байдена по-прежнему рассказать не о чем - Песков
11:50 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - в настоящее время нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определен ли уже широкий список возможных площадок или конкретный город для организации этого саммита.
"Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем", - сказал представитель Кремля.
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