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По мере выхода из пандемии Армения и РФ будут наращивать товарооборот - Лавров

12:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад товарооборота во внешней торговле между Россией и Арменией носит временный характер, объемы будут наращиваться по мере преодоления пандемии коронавируса. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

"Нет никаких сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации товарооборот будет увеличен, причем быстрыми темпами", - отметил он. Российский министр напомнил в этой связи, что упомянутый спад составил 9,6 процента, однако сохранившийся объем в размере 2,3 млрд долларов все равно остается весьма солидным.

"Конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается межправкомиссия, - продолжил Лавров. - Вице-премьеры, которые возглавляют эту структуру - Алексей Оверчук и Мгер Григорян - находятся в тесном контакте, у них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления нашего сотрудничества".

Глава российского дипведомства обратил также внимание на "возможности, которые открываются в результате работы трехсторонней группы вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе". "Когда эти договоренности будут достигнуты, в чем нет никаких сомнений, они существенно позволят нарастить объем и российско-армянского, и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону", - добавил Лавров.

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