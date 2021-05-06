По мере выхода из пандемии Армения и РФ будут наращивать товарооборот - Лавров
12:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нет никаких сомнений, что по мере выхода из эпидемиологической ситуации товарооборот будет увеличен, причем быстрыми темпами", - отметил он. Российский министр напомнил в этой связи, что упомянутый спад составил 9,6 процента, однако сохранившийся объем в размере 2,3 млрд долларов все равно остается весьма солидным.
"Конкретными вопросами восстановления роста товарооборота занимается межправкомиссия, - продолжил Лавров. - Вице-премьеры, которые возглавляют эту структуру - Алексей Оверчук и Мгер Григорян - находятся в тесном контакте, у них есть понимание того, как налаживать дополнительные направления нашего сотрудничества".
Глава российского дипведомства обратил также внимание на "возможности, которые открываются в результате работы трехсторонней группы вице-премьеров по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе". "Когда эти договоренности будут достигнуты, в чем нет никаких сомнений, они существенно позволят нарастить объем и российско-армянского, и в целом взаимодействия между Арменией и соседями по региону", - добавил Лавров.
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