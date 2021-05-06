Украина получила кредит т Всемирного банка в 200 млн долларов на реформу высшего образования

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект стоимостью 200 млн долларов, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе банка.



"Проект "Совершенствование высшего образования на Украине ради результатов" будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня ее соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19", - отмечается, в частности, в документе.



В банке уточнили, что на предоставленные средства будут финансироваться проекты, направленные на модернизацию вузов и научно-исследовательских лабораторий, а также цифровая инфраструктура для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения. Кроме того, задача проекта - улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе Украины с помощью модернизации Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.



Проект будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины, которое будет отвечать за его общую координацию.



По выводам банка, сеть из 231 государственного вуза слишком велика и неэффективна с учетом сокращающегося населения и создает проблемы как для финансовой устойчивости, так и для качества услуг. При этом всего в стране 327 вузов. Около 60% академических вузов обучают менее 5 тыс. студентов. На Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в каждом из которых в среднем обучаются около 550 студентов.



В пресс-релизе говорится также, что портфель инвестиционных проектов Всемирного банка на Украине составляет более 3 млрд долларов и вырастет примерно до уровня 3,6 млрд долларов уже в течение следующих двух месяцев. Эти инвестиции направлены на повышение качества основных государственных услуг по направлениям: водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение, поставки электроэнергии, энергоэффективность, дороги, социальная защита, здравоохранение, развитие частного сектора. С 1992 года банк выделил Украине в рамках около 70 проектов и программ 13 млрд долларов.





