К октябрю 2021 года будет составлен первый гид Michelin по ресторанам Москвы
13:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы решили внести Москву в новую подборку [Michelin] в 2021 году. И к октябрю мы завершим эту работу", - сказал Пулленек.
Он отметил, что благодарен за теплый прием, оказанный ему в столице.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, гид Michelin будет дополнительным навигатором для российских ресторанов. "И, может быть, у нас пока нет соответствующих ресторанов, которые входят в этот гид, но я надеюсь, что [они] появятся в октябре 2021 года. Но мы уже являемся гастрономической столицей", - сказала Сергунина.
Она добавила, что Москва может рассмотреть преференции для ресторанов Michelin. "Я думаю, что в первую очередь мы получим признание тех заслуг и той работы, которую выполняют профессионалы. Безусловно, это плюс и для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, что есть у нас в городе. А с другой стороны, это дополнительные посетители, дополнительные доходы, а значит налоги в бюджет города. И это те деньги, которые в будущем будут потрачены на социальную инфраструктуру города", - добавила Сергунина.
НОВОСТИ
- 14:20 06.05.2021
- Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются
- 14:05 06.05.2021
- В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины
- 13:10 06.05.2021
- В День Победы в Белоруссии пройдут крупные праздничные мероприятия
- 12:30 06.05.2021
- Украина получила кредит т Всемирного банка в 200 млн долларов на реформу высшего образования
- 12:20 06.05.2021
- По мере выхода из пандемии Армения и РФ будут наращивать товарооборот - Лавров
- 11:50 06.05.2021
- По возможной встрече Путина и Байдена по-прежнему рассказать не о чем - Песков
- 11:45 06.05.2021
- Лукашенко считает, что госуправление Белоруссии работает "четко и слаженно"
- 11:30 06.05.2021
- Австралия сама виновна в заморозке экономических отношений - МИД КНР
- 11:09 06.05.2021
- МИД Китая полагает, что Европа нарушает суверенитет страны, заявляя о нарушении прав человека
- 10:35 06.05.2021
- Гинцбургу не ясно, почему вакцина "Модерны" от COVID-19 признана ВКВ лучшей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать