К октябрю 2021 года будет составлен первый гид Michelin по ресторанам Москвы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подборка первого гида Michelin по ресторанам Москвы будет подготовлена к октябрю 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг международный директор Michelin Гвендаль Пулленек.



"Мы решили внести Москву в новую подборку [Michelin] в 2021 году. И к октябрю мы завершим эту работу", - сказал Пулленек.



Он отметил, что благодарен за теплый прием, оказанный ему в столице.



По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, гид Michelin будет дополнительным навигатором для российских ресторанов. "И, может быть, у нас пока нет соответствующих ресторанов, которые входят в этот гид, но я надеюсь, что [они] появятся в октябре 2021 года. Но мы уже являемся гастрономической столицей", - сказала Сергунина.



Она добавила, что Москва может рассмотреть преференции для ресторанов Michelin. "Я думаю, что в первую очередь мы получим признание тех заслуг и той работы, которую выполняют профессионалы. Безусловно, это плюс и для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, что есть у нас в городе. А с другой стороны, это дополнительные посетители, дополнительные доходы, а значит налоги в бюджет города. И это те деньги, которые в будущем будут потрачены на социальную инфраструктуру города", - добавила Сергунина.



