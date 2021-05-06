0
0
138
НОВОСТИ

К октябрю 2021 года будет составлен первый гид Michelin по ресторанам Москвы

13:20 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подборка первого гида Michelin по ресторанам Москвы будет подготовлена к октябрю 2021 года. Об этом сообщил журналистам в четверг международный директор Michelin Гвендаль Пулленек.

"Мы решили внести Москву в новую подборку [Michelin] в 2021 году. И к октябрю мы завершим эту работу", - сказал Пулленек.

Он отметил, что благодарен за теплый прием, оказанный ему в столице.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, гид Michelin будет дополнительным навигатором для российских ресторанов. "И, может быть, у нас пока нет соответствующих ресторанов, которые входят в этот гид, но я надеюсь, что [они] появятся в октябре 2021 года. Но мы уже являемся гастрономической столицей", - сказала Сергунина.

Она добавила, что Москва может рассмотреть преференции для ресторанов Michelin. "Я думаю, что в первую очередь мы получим признание тех заслуг и той работы, которую выполняют профессионалы. Безусловно, это плюс и для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, что есть у нас в городе. А с другой стороны, это дополнительные посетители, дополнительные доходы, а значит налоги в бюджет города. И это те деньги, которые в будущем будут потрачены на социальную инфраструктуру города", - добавила Сергунина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 06.05.2021
Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются
0
47
14:05 06.05.2021
В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины
0
86
13:10 06.05.2021
В День Победы в Белоруссии пройдут крупные праздничные мероприятия
0
143
12:30 06.05.2021
Украина получила кредит т Всемирного банка в 200 млн долларов на реформу высшего образования
0
195
12:20 06.05.2021
По мере выхода из пандемии Армения и РФ будут наращивать товарооборот - Лавров
0
197
11:50 06.05.2021
По возможной встрече Путина и Байдена по-прежнему рассказать не о чем - Песков
0
225
11:45 06.05.2021
Лукашенко считает, что госуправление Белоруссии работает "четко и слаженно"
0
237
11:30 06.05.2021
Австралия сама виновна в заморозке экономических отношений - МИД КНР
0
248
11:09 06.05.2021
МИД Китая полагает, что Европа нарушает суверенитет страны, заявляя о нарушении прав человека
0
302
10:35 06.05.2021
Гинцбургу не ясно, почему вакцина "Модерны" от COVID-19 признана ВКВ лучшей
0
393

Возврат к списку