Решение сделать "длинными" майские праздники оказалось оправданным - Путин

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом в России снижается. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг.

"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", - подчеркнул он, говоря об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.