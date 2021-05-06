0
0
79
НОВОСТИ

Решение сделать "длинными" майские праздники оказалось оправданным - Путин

15:25 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусом в России снижается. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг.

"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", - подчеркнул он, говоря об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 06.05.2021
Германия планирует добиться климатической нейтральности к 2045 году - Меркель
0
18
15:50 06.05.2021
Путин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ
0
52
15:45 06.05.2021
Первую прививку "Спутником V" в России получили 13,4 млн человек - Голикова
0
60
15:35 06.05.2021
Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин
0
92
15:30 06.05.2021
Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"
0
91
15:15 06.05.2021
В Госдепе США нет "страхов и сомнений" по поводу возможной встречи Путина и Байдена - МИД Украины
0
98
15:00 06.05.2021
Генсек НАТО заявил, что у границ Украины еще остаются "десятки тысяч" российских военных
0
130
14:45 06.05.2021
Франция и Британия готовы защищать свою рыбу с помощью военных кораблей
0
156
14:20 06.05.2021
Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются
0
182
14:05 06.05.2021
В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины
0
199

Возврат к списку