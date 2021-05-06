Германия планирует добиться климатической нейтральности к 2045 году - Меркель
16:00 06.05.2021
Германия стремится достигнуть климатической нейтральности к 2045 году, что на пять лет раньше запланированного прежде срока. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с речью на 12-м Петерсбергском климатическом диалоге, который в 2021 году проходит в онлайн-режиме.
"Мы подняли наши цели по сокращению [выброса двуокиси углерода в атмосферу] в 2030 году на 10 процентных пунктов - до 65% [по сравнению с показателем 1990 года] - и одновременно стремимся к климатической нейтральности уже в 2045 году", - сказала Меркель.
НОВОСТИ
- 15:50 06.05.2021
- Путин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ
- 15:45 06.05.2021
- Первую прививку "Спутником V" в России получили 13,4 млн человек - Голикова
- 15:35 06.05.2021
- Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин
- 15:30 06.05.2021
- Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"
- 15:25 06.05.2021
- Решение сделать "длинными" майские праздники оказалось оправданным - Путин
- 15:15 06.05.2021
- В Госдепе США нет "страхов и сомнений" по поводу возможной встречи Путина и Байдена - МИД Украины
- 15:00 06.05.2021
- Генсек НАТО заявил, что у границ Украины еще остаются "десятки тысяч" российских военных
- 14:45 06.05.2021
- Франция и Британия готовы защищать свою рыбу с помощью военных кораблей
- 14:20 06.05.2021
- Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются
- 14:05 06.05.2021
- В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать