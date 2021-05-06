Германия планирует добиться климатической нейтральности к 2045 году - Меркель

16:00

Германия стремится достигнуть климатической нейтральности к 2045 году, что на пять лет раньше запланированного прежде срока. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с речью на 12-м Петерсбергском климатическом диалоге, который в 2021 году проходит в онлайн-режиме.

"Мы подняли наши цели по сокращению [выброса двуокиси углерода в атмосферу] в 2030 году на 10 процентных пунктов - до 65% [по сравнению с показателем 1990 года] - и одновременно стремимся к климатической нейтральности уже в 2045 году", - сказала Меркель.