0
0
0
НОВОСТИ

Германия планирует добиться климатической нейтральности к 2045 году - Меркель

16:00 06.05.2021

Германия стремится достигнуть климатической нейтральности к 2045 году, что на пять лет раньше запланированного прежде срока. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с речью на 12-м Петерсбергском климатическом диалоге, который в 2021 году проходит в онлайн-режиме.

"Мы подняли наши цели по сокращению [выброса двуокиси углерода в атмосферу] в 2030 году на 10 процентных пунктов - до 65% [по сравнению с показателем 1990 года] - и одновременно стремимся к климатической нейтральности уже в 2045 году", - сказала Меркель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:50 06.05.2021
Путин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ
0
52
15:45 06.05.2021
Первую прививку "Спутником V" в России получили 13,4 млн человек - Голикова
0
60
15:35 06.05.2021
Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин
0
92
15:30 06.05.2021
Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"
0
91
15:25 06.05.2021
Решение сделать "длинными" майские праздники оказалось оправданным - Путин
0
86
15:15 06.05.2021
В Госдепе США нет "страхов и сомнений" по поводу возможной встречи Путина и Байдена - МИД Украины
0
98
15:00 06.05.2021
Генсек НАТО заявил, что у границ Украины еще остаются "десятки тысяч" российских военных
0
130
14:45 06.05.2021
Франция и Британия готовы защищать свою рыбу с помощью военных кораблей
0
156
14:20 06.05.2021
Блинкен: Угрозы для Украины со стороны России остаются
0
182
14:05 06.05.2021
В Москве ветер валит деревья, которые повреждают машины
0
199

Возврат к списку