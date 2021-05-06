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НОВОСТИ

Зеленский просит НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях

16:15 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО усилить военное присутствие в регионе Черного и Азовского морей, а также выразил надежду на обсуждение альянсом в июне перспективы получения Киевом Плана действий относительно членства (ПДЧ). Об этом сообщил офис украинского лидера по итогам его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве в четверг.

"Владимир Зеленский также призвал страны НАТО усиливать военное присутствие в этом регионе (Черноморско-Азовском - прим. ТАСС), чтобы была возможность отвечать совместными действиями союзников на море", - проинформировала администрация президента Украины.

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