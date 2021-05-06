В Эстонии утверждают, что российский Ил-96 нарушил воздушную границу страны

16:30 Источник: Интерфакс

Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо, МИД республики подал России ноту протеста по этому поводу.

В первой половине дня в среду в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96, сообщил главный штаб Сил обороны. Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.