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Чешский премьер считает, что нужно успокоить напряженную атмосферу в отношениях с Россией

17:00 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой. Трансляцию его ответов на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики вели в четверг чешские телеканалы.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.

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