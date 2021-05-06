Чешский премьер считает, что нужно успокоить напряженную атмосферу в отношениях с Россией

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой. Трансляцию его ответов на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики вели в четверг чешские телеканалы.

"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.