Чешский премьер считает, что нужно успокоить напряженную атмосферу в отношениях с Россией
17:00 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за разрядку разогретой эмоциями атмосферы в отношениях между Москвой и Прагой. Трансляцию его ответов на вопросы депутатов нижней палаты парламента республики вели в четверг чешские телеканалы.
"Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу", - заявил Бабиш.
НОВОСТИ
- 16:30 06.05.2021
- В Эстонии утверждают, что российский Ил-96 нарушил воздушную границу страны
- 16:15 06.05.2021
- Зеленский просит НАТО усилить военное присутствие в Черном и Азовском морях
- 16:00 06.05.2021
- Германия планирует добиться климатической нейтральности к 2045 году - Меркель
- 15:50 06.05.2021
- Путин обратил внимание на снижение темпов вакцинации от COVID-19 в ряде регионов РФ
- 15:45 06.05.2021
- Первую прививку "Спутником V" в России получили 13,4 млн человек - Голикова
- 15:35 06.05.2021
- Идею снятия патентной защиты с вакцин от COVID-19 Россия готова поддержать - Путин
- 15:30 06.05.2021
- Путин: сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник лайт"
- 15:25 06.05.2021
- Решение сделать "длинными" майские праздники оказалось оправданным - Путин
- 15:15 06.05.2021
- В Госдепе США нет "страхов и сомнений" по поводу возможной встречи Путина и Байдена - МИД Украины
- 15:00 06.05.2021
- Генсек НАТО заявил, что у границ Украины еще остаются "десятки тысяч" российских военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать