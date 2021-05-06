Вассерман поддержал законопроект об автоматическом начислении пенсий по инвалидности
17:48 06.05.2021
Принятие Госдумой законопроекта, позволяющего автоматически начислять пенсии и социальные доплаты людям с инвалидность, облегчит жизнь многим россиянам, считает аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. «Если в базе данных одного из ведомств уже есть сведения о ком-то или о чем-то, то другие инстанции не должны запрашивать их у тех людей и организаций, к которым эти сведения относятся. Пусть обращаются в соответствующие инстанции напрямую, они должны работать самостоятельно между собой. Люди – не курьеры между разными ведомствами», - считает эрудит.
Планируется, что после внесения информации в федеральный реестр людей с инвалидностью, данные будут автоматически направляться в Пенсионный фонд России и гражданину через пять дней сообщат о назначении пенсии. Пока для назначения определенных пенсионных выплат, в соответствии с законом «О занятости», нужно лично обращаться с заявлениями в территориальные органы Пенсионного фонда.
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