Вассерман поддержал законопроект об автоматическом начислении пенсий по инвалидности

17:48

Принятие Госдумой законопроекта, позволяющего автоматически начислять пенсии и социальные доплаты людям с инвалидность, облегчит жизнь многим россиянам, считает аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. «Если в базе данных одного из ведомств уже есть сведения о ком-то или о чем-то, то другие инстанции не должны запрашивать их у тех людей и организаций, к которым эти сведения относятся. Пусть обращаются в соответствующие инстанции напрямую, они должны работать самостоятельно между собой. Люди – не курьеры между разными ведомствами», - считает эрудит.

Планируется, что после внесения информации в федеральный реестр людей с инвалидностью, данные будут автоматически направляться в Пенсионный фонд России и гражданину через пять дней сообщат о назначении пенсии. Пока для назначения определенных пенсионных выплат, в соответствии с законом «О занятости», нужно лично обращаться с заявлениями в территориальные органы Пенсионного фонда.



