НАТО собирается в конце мая провести масштабные учения Steadfast Defender
17:54 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс проведет с 20 мая по 22 июня военные учения Steadfast Defender 21 с одновременным участием до 9 тыс. военных на южном фланге альянса - в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из США. Об этом сообщил представитель Штаба Объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) на брифинге в четверг в Брюсселе.
"Маневры пройдут в три этапа: в первой, морской части в Атлантическом океане примут участие до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и 5 тысяч военных. Во второй части - командно-штабных учениях в Венгрии - примут участие до 3 тысяч военных. Третья, полевая часть маневров пройдет в Румынии и Болгарии с участием 4 тысяч военных и 6 тыс. единиц техники. Всего на пике маневров в них одновременно будут принимать участие до 9 тысяч человек", - заявил он.
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