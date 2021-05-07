Обучение ребенка после школы в вузе планируют около 60% родителей - опрос

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 60% опрошенных родителей в РФ заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в вуз, 12% планируют обучение своих детей в колледже. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела образовательная компания Maximum Education.



"Большинство опрошенных родителей, 60%, планируют, что после окончания школы их ребенок поступит на обучение в российский вуз. 12% респондентов заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в техникум или колледж, 3% планируют поступление ребенка в зарубежное учебное заведение. Четверть опрошенных, 25%, еще не определились с будущим своего ребенка", - сообщается в материалах.



Порядка 50% опрошенных заявили, что главным мотивом при выборе в пользу вуза является возможность последующего трудоустройства, 46% отметили возможности для карьерного роста, 37% - высокий уровень качества образования в вузе, 29% - высокую зарплату, 13% хотят, чтобы у их детей "просто было высшее образование".



При этом 49% респондентов заявили, что выбор в пользу колледжа основан на желании самого ребенка, 44% родителей не видят смысла обучения в 10-м классе, 23% отметили в качестве причины отсутствие необходимости сдавать ребенку ЕГЭ, 17% заявили, что таким образом проще поступить на бюджет.



Опрос проведен c 28 апреля по 4 мая среди более чем 1,4 тыс. родителей школьников 5-11-х классов, метод - опрос с помощью e-mail.



