Обучение ребенка после школы в вузе планируют около 60% родителей - опрос
09:40 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Большинство опрошенных родителей, 60%, планируют, что после окончания школы их ребенок поступит на обучение в российский вуз. 12% респондентов заявили, что их ребенок после школы пойдет учиться в техникум или колледж, 3% планируют поступление ребенка в зарубежное учебное заведение. Четверть опрошенных, 25%, еще не определились с будущим своего ребенка", - сообщается в материалах.
Порядка 50% опрошенных заявили, что главным мотивом при выборе в пользу вуза является возможность последующего трудоустройства, 46% отметили возможности для карьерного роста, 37% - высокий уровень качества образования в вузе, 29% - высокую зарплату, 13% хотят, чтобы у их детей "просто было высшее образование".
При этом 49% респондентов заявили, что выбор в пользу колледжа основан на желании самого ребенка, 44% родителей не видят смысла обучения в 10-м классе, 23% отметили в качестве причины отсутствие необходимости сдавать ребенку ЕГЭ, 17% заявили, что таким образом проще поступить на бюджет.
Опрос проведен c 28 апреля по 4 мая среди более чем 1,4 тыс. родителей школьников 5-11-х классов, метод - опрос с помощью e-mail.
НОВОСТИ
- 10:20 07.05.2021
- На праймериз "Единой России" зарегистрировались более трех миллионов избирателей
- 09:50 07.05.2021
- На орбиту успешно выведен китайский спутник "Яогань-30" - СМИ
- 09:30 07.05.2021
- Новый мировой антирекорд заражений коронавирусом зарегистрирован в Индии
- 21:25 06.05.2021
- США выведут войска из Афганистана к сентябрю - Командование
- 21:12 06.05.2021
- Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы
- 21:00 06.05.2021
- Британия отзывает военные корабли от острова Джерси в проливе Ла-Манш
- 20:40 06.05.2021
- Вакцинированные от COVID-19 туристы из ЕС смогут посещать Чехию с 15 мая
- 19:30 06.05.2021
- Генсек ООН об изменении климата: Мы стоим на краю пропасти
- 19:20 06.05.2021
- Вступление Украины в НАТО США поддерживают - Белый дом
- 19:03 06.05.2021
- Акция "Бессмертный полк" 9 мая в Минске проводится не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать