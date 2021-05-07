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На орбиту успешно выведен китайский спутник "Яогань-30" - СМИ

09:50 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C, Long March 2C) вывел на орбиту восьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли "Яогань-30". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск был произведен с космодрома Сичан (провинция Сычуань) в пятницу в 02:11 по местному времени (21:11 мск четверга).

Спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется. Как передает телеканал, они будут использоваться для исследований электромагнитного поля Земли и технических испытаний.

В сообщении сказано, что на борту ракеты-носителя также находился один коммерческий спутник "Тяньци-12". Космические аппараты серии "Тяньци" предназначены для сбора и передачи данных.

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