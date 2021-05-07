На орбиту успешно выведен китайский спутник "Яогань-30" - СМИ
09:50 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, запуск был произведен с космодрома Сичан (провинция Сычуань) в пятницу в 02:11 по местному времени (21:11 мск четверга).
Спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется. Как передает телеканал, они будут использоваться для исследований электромагнитного поля Земли и технических испытаний.
В сообщении сказано, что на борту ракеты-носителя также находился один коммерческий спутник "Тяньци-12". Космические аппараты серии "Тяньци" предназначены для сбора и передачи данных.
Новости
- 10:20 07.05.2021
- На праймериз "Единой России" зарегистрировались более трех миллионов избирателей
- 09:40 07.05.2021
- Обучение ребенка после школы в вузе планируют около 60% родителей - опрос
- 09:30 07.05.2021
- Новый мировой антирекорд заражений коронавирусом зарегистрирован в Индии
- 21:25 06.05.2021
- США выведут войска из Афганистана к сентябрю - Командование
- 21:12 06.05.2021
- Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы
- 21:00 06.05.2021
- Британия отзывает военные корабли от острова Джерси в проливе Ла-Манш
- 20:40 06.05.2021
- Вакцинированные от COVID-19 туристы из ЕС смогут посещать Чехию с 15 мая
- 19:30 06.05.2021
- Генсек ООН об изменении климата: Мы стоим на краю пропасти
- 19:20 06.05.2021
- Вступление Украины в НАТО США поддерживают - Белый дом
- 19:03 06.05.2021
- Акция "Бессмертный полк" 9 мая в Минске проводится не будет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать