На праймериз "Единой России" зарегистрировались более трех миллионов избирателей
10:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Более трех миллионов избирателей зарегистрировалось на предварительное голосование "Единой России". Это почти 3% от общего количества избирателей в стране", - проинформировала пресс-служба.
Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.
По данным партии, "лидерами регистрации по федеральным округам стали Центральный федеральный округ - больше 900 тыс. человек и Приволжский - почти 700 тыс.". "В процедуре в качестве выборщиков, по данным на 6 мая, намерены участвовать больше 183 тыс. жителей Московской области, около 168 тыс. человек - в Свердловской. Большой интерес к предварительному голосованию проявляют в Оренбургской области и Краснодарском крае - 117 и почти 146 тыс. человек соответственно", - уточнили в "Единой России".
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