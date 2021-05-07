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На праймериз "Единой России" зарегистрировались более трех миллионов избирателей

10:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трех миллионов человек уже зарегистрировались в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба единороссов.

"Более трех миллионов избирателей зарегистрировалось на предварительное голосование "Единой России". Это почти 3% от общего количества избирателей в стране", - проинформировала пресс-служба.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

По данным партии, "лидерами регистрации по федеральным округам стали Центральный федеральный округ - больше 900 тыс. человек и Приволжский - почти 700 тыс.". "В процедуре в качестве выборщиков, по данным на 6 мая, намерены участвовать больше 183 тыс. жителей Московской области, около 168 тыс. человек - в Свердловской. Большой интерес к предварительному голосованию проявляют в Оренбургской области и Краснодарском крае - 117 и почти 146 тыс. человек соответственно", - уточнили в "Единой России".

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