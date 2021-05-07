Послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших окончательно одобрили в Германии
11:30 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Документ предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить на карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски.
Предполагается, что новые положения вступят в силу уже в эти выходные.
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