Послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших окончательно одобрили в Германии

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский Бундесрат - палата представителей федеральных земель - в пятницу вслед за парламентом одобрил инициативу правительства о снятии ряда карантинных ограничений для привившихся от COVID-19 и выздоровевших. Трансляция голосования велась на сайте государственного органа.



Документ предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении ряда заведений и магазинов и не придется уходить на карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Однако им придется по-прежнему носить защитные маски.



Предполагается, что новые положения вступят в силу уже в эти выходные.



