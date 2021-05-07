Юбилейный концерт Юрия Антонова вновь отложен

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, композитор Юрий Антонов вновь перенес концерт в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), приуроченный к своему 75-летию, по состоянию здоровья. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГКД.



Артист отметил 75-летие 19 февраля 2020 года. Музыкант был вынужден отложить официальное празднование по состоянию здоровья: накануне юбилейной даты он перенес сложную операцию на ноге. Праздничный концерт был назначен на 5 декабря 2020 года, но затем перенесен на 15 мая из-за закрытия зала на фоне пандемии коронавируса.



"Юбилейный концерт Юрия Антонова, запланированный на 15 мая 2021 г., переносится в связи с болезнью артиста", - сказано в объявлении на сайте площадки.



В беседе с ТАСС Антонов уточнил, что "концерт, может быть, будет назначен на 20 ноября". Он отказался от комментариев о причинах переноса.



