Юбилейный концерт Юрия Антонова вновь отложен
11:40 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Артист отметил 75-летие 19 февраля 2020 года. Музыкант был вынужден отложить официальное празднование по состоянию здоровья: накануне юбилейной даты он перенес сложную операцию на ноге. Праздничный концерт был назначен на 5 декабря 2020 года, но затем перенесен на 15 мая из-за закрытия зала на фоне пандемии коронавируса.
"Юбилейный концерт Юрия Антонова, запланированный на 15 мая 2021 г., переносится в связи с болезнью артиста", - сказано в объявлении на сайте площадки.
В беседе с ТАСС Антонов уточнил, что "концерт, может быть, будет назначен на 20 ноября". Он отказался от комментариев о причинах переноса.
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