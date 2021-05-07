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НОВОСТИ

Московские кладбища на Пасху посетили 118 тысяч человек

12:10 07.05.2021

В этом году на Пасху, 2 мая, кладбища столицы посетили 118 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал».
«Посетители израсходовали 5 317 кубометров песка и 184 550 штук пакетов для мусора», – добавили в пресс-службе.
В этом году перед Пасхой на территории 16 крупнейших кладбищ Москвы были запущены бесплатные автобусные маршруты. В Пасху ими воспользовались более 6,5 тыс. человек.  
В ГБУ «Ритуал» также добавили, что на всех кладбищах 2 мая были приняты повышенные меры безопасности, и инцидентов не произошло.

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