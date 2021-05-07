Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году

12:30

Отделения Сбербанка к 2030 году должны стать углеродно нейтральными, заявил РБК первый зампред Сбера Александр Ведяхин. Банк снижает использование бумаги, отказывается от закупки шредеров и картриджей для принтера, а из карт делает рамы для окон.

Сбербанк к 2030 году хочет достичь углеродной нейтральности своих отделений, то есть полностью компенсировать углеродный след, который оставляет их деятельность, рассказал РБК первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Углеродная нейтральность компании означает, что она снизила выбросы углекислого газа и его аналогов в процессе своей производственной деятельности или компенсировала эти выбросы за счет углеродно-отрицательных проектов, например, высадки лесов.

ESG – стратегия работы бизнеса, основанная на трех принципах: Environmental, Social and Corporate Governance (окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление). Сбербанк начал свою ESG-трансформацию в 2020 году, а также утвердил ESG-стратегию, которая стала частью общей стратегии развития группы до 2023 года.