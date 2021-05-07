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Организация визита главы МОК в Японию осложняется ситуацией с коронавирусом

13:45 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неблагоприятная ситуация с распространением нового коронавируса в Японии осложняет организацию запланированного на май визита в страну президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Такое мнение выразила в пятницу в беседе с журналистами глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Если говорить честно, то [организация визита] крайне затруднена", - приводит ее слова агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что Бах в ходе поездки в Японию намеревается встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

В пятницу правительство Японии должно объявить о продлении действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также распространить режим с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. Ожидается, что официально об этом объявит премьер страны. В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.

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