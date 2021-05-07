Организация визита главы МОК в Японию осложняется ситуацией с коронавирусом
13:45 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Если говорить честно, то [организация визита] крайне затруднена", - приводит ее слова агентство Киодо.
Ранее сообщалось, что Бах в ходе поездки в Японию намеревается встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.
В пятницу правительство Японии должно объявить о продлении действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также распространить режим с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти. Ожидается, что официально об этом объявит премьер страны. В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, власти требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим.
НОВОСТИ
- 14:40 07.05.2021
- В Подмосковье в ходе акции «Лес Победы» уже посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников
- 12:30 07.05.2021
- Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году
- 12:20 07.05.2021
- До 1 июня авиакомпании выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов
- 12:10 07.05.2021
- Московские кладбища на Пасху посетили 118 тысяч человек
- 12:00 07.05.2021
- Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД
- 11:40 07.05.2021
- Юбилейный концерт Юрия Антонова вновь отложен
- 11:30 07.05.2021
- Послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших окончательно одобрили в Германии
- 10:30 07.05.2021
- После переворота из Мьянмы более 10% иностранных инвесторов ушли - СМИ
- 10:20 07.05.2021
- На праймериз "Единой России" зарегистрировались более трех миллионов избирателей
- 09:50 07.05.2021
- На орбиту успешно выведен китайский спутник "Яогань-30" - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать