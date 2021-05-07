Около 4 миллионов человек со всего мира примут участие в акции Бессмертный полк онлайн при поддержке Сбера

15:35

Во всероссийской патриотической акции Бессмертный полк онлайн, проводимой второй год подряд при поддержке Сбера, зарегистрировались около миллиона новых участников, присоединившись к 2,5 млн человек, которые добавили анкеты в прошлом году. Таким образом общее число участников на 7 мая 2021 года составило около 4 млн человек и будет продолжать расти.

По многочисленным просьбам потомков ветеранов организаторы – Сбер, высокотехнологичный партнер акции, и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» – приняли решение продлить прием заявок на ресурсе «Банк Памяти» и через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники» до 12.00 9 мая.

Напомним про нововведение этого года, реализованное разработчиками Сбера: в этом году изменился технологический подход и потоки распределены по регионам, теперь трансляции пройдут в один день – 9 мая.

Ветераны, чьи данные будут добавлены в проект позже 10:00 7 мая, после прохождения модерации пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10-11 мая на сайте проекта и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

До окончания регистрации – до 12 часов дня 9 мая – для прохождения авторизации на сайте по-прежнему можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл – мобильный оператор Сбера – обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения. Согласно статистике, наиболее популярным способом авторизации является смс-авторизация.

Также из новшеств этого года: можно загрузить несколько заявок от одного профиля – герои из одной семьи теперь смогут пройти в одном строю, плечом к плечу.

В тех регионах, где участников много, будет несколько колонн – по аналогии с колоннами офлайн шествия. Для удобства пользователей добавлен поиск по ФИО героя – кликнув на профиль героя, можно будет перейти к нужной трансляции. При этом интерфейс позволяет трансляцию перемотать.

Акция 2021 года отличается еще большей надежностью, благодаря которой специально созданная Сбером нейросеть автоматически распознает лица и не позволит допустить злоупотребления. После проверки нейросетью следует второй этап проверки вручную – «Волонтерами Победы». Также нововведением этого года стала возможность реставрировать и колоризировать фото героя в «Банке Памяти».

Сбер предоставит свои платформенные облачные решения для создания видеопотока трансляции: разработана технология автоматической генерации видео из фото и метаданных, благодаря которой миллионы уникальных кадров последовательно соединятся в сотни часов видеопотока на облачной платформе SberCloud – это позволит за секунды генерировать минуты видеопотока.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте проекта, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Авторы всех одобренных модераторами заявок до 9 мая получат уведомление о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

«Для наших людей и нашей страны, в которой война затронула почти каждую семью, сохранить воспоминания – долг поколений, – подчеркнул старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин. – Мы видим, как год от года растет интерес людей к нашему проекту «Банк Памяти» и Бессмертному полку онлайн – теперь каждый может восстановить и сохранить информацию о своем герое с помощью современных технологий. Мы рады, что оказываем технологическую поддержку Бессмертному полку и выполняем важную социальную миссию – помогаем сохранять память и восстанавливать утраченные родственные связей. Уже есть примеры, когда в «Банке памяти» пользователи находили своих родственников, которых разъединила судьба. Для нас это большая честь и ответственность».



