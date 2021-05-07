За попытку пиара на выплатах для ветеранов Лукашенко раскритиковал оппозицию

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об отказе властей Белоруссии от выплат ветеранам ко Дню Победы не соответствует действительности, а попытки противников руководства страны организовать сбор средств для этих граждан представляют собой лишь пиар. Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко.



"Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих", - приводит его слова пресс-служба главы государства.



В то же время деньги, которые начали собирать ветеранам Великой Отечественной войны через платформы в интернете, он назвал кровавыми. "Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них не друзья и не помощники, - сказал Лукашенко. - Это уже от безумия они начинают подобными делами заниматься. Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане, подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги, у них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду".



По его мнению, подобные новости начинают активно распространяться из-за того, что оппозиция не может сформулировать повестку дня и пытается зацепиться за любую возможность дискредитировать власть. "Это уже какое обещание после конца прошлого года? Они все обещают и обещают: протестунам, забастовщикам, потерпевшим. Кому дали? Точно так "дадут" и сейчас", - подчеркнул президент.



