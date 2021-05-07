За попытку пиара на выплатах для ветеранов Лукашенко раскритиковал оппозицию
16:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы ежемесячно им доплачиваем и поддерживаем. И это неправда, что мы их разово не поддержим: у нас три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты. И мы выделили немалые средства, чтобы поддержать участников войны, блокадников Ленинграда, тружеников тыла и прочих", - приводит его слова пресс-служба главы государства.
В то же время деньги, которые начали собирать ветеранам Великой Отечественной войны через платформы в интернете, он назвал кровавыми. "Не надо собирать деньги нашим ветеранам. От них они деньги не возьмут: это кровавые деньги. Эти люди, которые ходят с полотнищами, предатели и коллаборационисты, для них не друзья и не помощники, - сказал Лукашенко. - Это уже от безумия они начинают подобными делами заниматься. Надо было, прежде чем что-то сделать в этом плане, подумать, а возьмут ли ветераны эти деньги, у них они не возьмут, даже если будут умирать с голоду".
По его мнению, подобные новости начинают активно распространяться из-за того, что оппозиция не может сформулировать повестку дня и пытается зацепиться за любую возможность дискредитировать власть. "Это уже какое обещание после конца прошлого года? Они все обещают и обещают: протестунам, забастовщикам, потерпевшим. Кому дали? Точно так "дадут" и сейчас", - подчеркнул президент.
НОВОСТИ
- 15:35 07.05.2021
- Около 4 миллионов человек со всего мира примут участие в акции Бессмертный полк онлайн при поддержке Сбера
- 15:20 07.05.2021
- Штраф за нарушение масочного режима снизят в Тайланде
- 14:40 07.05.2021
- В Подмосковье в ходе акции «Лес Победы» уже посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников
- 13:45 07.05.2021
- Организация визита главы МОК в Японию осложняется ситуацией с коронавирусом
- 12:30 07.05.2021
- Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году
- 12:20 07.05.2021
- До 1 июня авиакомпании выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов
- 12:10 07.05.2021
- Московские кладбища на Пасху посетили 118 тысяч человек
- 12:00 07.05.2021
- Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД
- 11:40 07.05.2021
- Юбилейный концерт Юрия Антонова вновь отложен
- 11:30 07.05.2021
- Послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших окончательно одобрили в Германии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать