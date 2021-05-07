Ограничивать права собственности на вакцины против коронавируса неправильно - Эрдоган

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает неправильным введение ограничений прав собственности и патентов на вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в пятницу журналистам в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал "Хабер тюрк".



"Знание - это общее достояние всего человечества. В науке нет места зависти. А к теме, касающейся здоровья всего человечества, неправильно подходить с позиции "мы сделали [вакцину] и никому не дадим". Это неверный подход", - сказал он. Президент добавил, что турецкие ученые работают над отечественной вакциной, которая может быть готова к широкому применению к осени этого года.



Эрдоган напомнил, что 5 мая "провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу российской вакцины" "Спутник V". "Мы получим оттуда внушительные объемы и в Турции перейдем к совместному производству", - сказал он. Турецкий лидер также добавил, что страна получает китайскую вакцину, и есть договоренности с Германией о поставках ее вакцин от коронавируса.



Вопрос о патентном регулировании производства вакцин стал актуальным в последние дни в связи с дискуссией во Всемирной торговой организации (ВТО). В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам, производящим вакцины от коронавируса, временно отказаться от интеллектуальной собственности на препараты с учетом масштабов пандемии. На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение этого предложения, однако консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет.



