Белорусский суд вынес приговор четверым администраторам телеграм-канала "Армия с народом
17:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский областной суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, а также ч.3 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь им (администраторам телеграм-канала - прим. ТАСС) назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре уточнили, что обвиняемым инкриминированы приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождавшимся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение других лиц указанным действиям.
Кроме того, проинформировали в прокуратуре, доверенному лицу белорусского оппозиционера Николая Статкевича инкриминировано воспрепятствование по предварительному сговору с блогером Сергеем Тихановским работе Центральной избирательной комиссии. При этом данному фигуранту дела в совокупности назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. "В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали", - сообщили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, уточнили в Генпрокуратуре Белоруссии.
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