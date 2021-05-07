Причины пандемии нового коронавируса начали расследовать законодатели США - СМИ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начинают собственное расследование причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост".



Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию "EcoHealth Alliance" ("Экохелс элайнс"), сотрудничающую с китайским институтом.



В конце марта официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.



