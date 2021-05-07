0
0
146
НОВОСТИ

Причины пандемии нового коронавируса начали расследовать законодатели США - СМИ

18:10 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США начинают собственное расследование причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру. Об этом сообщила в пятницу газета "Вашингтон пост".

Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию "EcoHealth Alliance" ("Экохелс элайнс"), сотрудничающую с китайским институтом.

В конце марта официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 07.05.2021
Бедным странам достается лишь 0,3% вакцин от коронавируса - ООН
0
45
19:10 07.05.2021
В условиях внешнего давления Минск будет развивать военное сотрудничество с РФ - премьер
0
68
18:20 07.05.2021
Представители коренных народов снесли памятник конкистадору и основателю Боготы
0
160
17:20 07.05.2021
Белорусский суд вынес приговор четверым администраторам телеграм-канала "Армия с народом
0
213
17:10 07.05.2021
После нападения экс-президент Мальдив находится в критическом состоянии - агентство
0
216
16:40 07.05.2021
Ограничивать права собственности на вакцины против коронавируса неправильно - Эрдоган
0
219
16:10 07.05.2021
За попытку пиара на выплатах для ветеранов Лукашенко раскритиковал оппозицию
0
252
15:35 07.05.2021
Около 4 миллионов человек со всего мира примут участие в акции Бессмертный полк онлайн при поддержке Сбера
0
278
15:20 07.05.2021
Штраф за нарушение масочного режима снизят в Тайланде
0
266
14:40 07.05.2021
В Подмосковье в ходе акции «Лес Победы» уже посадили более 41 тысячи деревьев и кустарников
0
305

Возврат к списку